Ο δισεκατομμυριούχος Λέον Μπλακ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ενός σκιώδους κόσμου εξουσίας, χρημάτων και σκανδάλων, με τον Τζέφρι Έπστιν να εμφανίζεται ως ο άνθρωπος-«κλειδί» που όχι μόνο χειριζόταν τα φορολογικά και κληρονομικά του θέματα, αλλά και «έλυνε προβλήματα με γυναίκες» για λογαριασμό του. Τα νέα «αρχεία Έπστιν» αποκαλύπτουν έναν κύκλο όπου εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια άλλαζαν χέρια, ενώ οι καταγγελίες για σεξουαλική βία και συγκάλυψη σημαδεύουν το προφίλ του επενδυτή.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του λεγόμενου «Epstein files», ο Μπλακ κατέβαλε περίπου 170 εκατ. δολάρια στον Έπστιν, σε μία αμοιβή που ξεπερνά κατά πολύ τις συνήθεις συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ τα εσωτερικά emails δείχνουν ότι ο Έπστιν λειτουργούσε ως fixer, αναλαμβάνοντας τόσο πολύπλοκα φορολογικά σχήματα όσο και ευαίσθητα προσωπικά ζητήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας δασκάλας γιόγκα, που φέρεται να είχε σεξουαλική σχέση με τον Μπλακ και λάμβανε μεγάλα ποσά από τους λογαριασμούς του, μέχρι ο Έπστιν να αναλάβει τη «ρύθμιση» των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης μεταφοράς 100.000 δολαρίων. Τα έγγραφα και τα emails αποκαλύπτουν ένα παρασκήνιο όπου ο Έπστιν διαχειριζόταν τόσο τα οικονομικά όσο και τα επικίνδυνα μυστικά του δισεκατομμυριούχου.

Τα «αρχεία Έπστιν» και οι δημοσιογραφικές έρευνες δείχνουν ότι ο διαβόητος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων δεν ήταν μόνο «φοροτεχνικός γκουρού», αλλά και ο άνθρωπος που ανέλαβε να καλύψει καταγγελίες και να απορροφήσει νομικούς κραδασμούς γύρω από τον Μπλακ. Νέα στοιχεία υποδεικνύουν ότι μέρος των πληρωμών χρηματοδοτούσε τις επιχειρήσεις του Έπστιν στις Παρθένες Νήσους, όπου οργανώθηκε δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Καταγγελίες γυναικών συνδέουν τον Μπλακ με βίαιο βιασμό, ακόμη και σε ακίνητα του Έπστιν, με μία γυναίκα να αναφέρει επίθεση πριν περίπου 20 χρόνια στο διαβόητο townhouse του. Παρά τις σοβαρές κατηγορίες, ο δισεκατομμυριούχος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπστιν, ενώ προηγούμενη ανεξάρτητη έρευνα το 2021 κατέληξε ότι «δεν υπάρχει ένδειξη» συμμετοχής του – πόρισμα που πλέον τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η υπόθεση του Μπλακ ξεπερνά το ηθικό σκάνδαλο και αγγίζει το πολιτικοδικαστικό σύστημα των ΗΠΑ. Επιτροπές του Κογκρέσου και της Γερουσίας ερευνούν πώς κατευθύνθηκαν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια προς τον Έπστιν. Ο Μπλακ καλείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου μέσα στο 2026, ενώ η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας εξετάζει αν οι πληρωμές εντάσσονταν σε σχέδιο φοροαποφυγής.

Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβιβασμό 62,5 εκατ. δολαρίων με τις αρχές των Παρθένων Νήσων, για να αποφύγει δίωξη σχετικά με τα δίκτυα του Έπστιν, ενώ κλήθηκε να καταθέσει ως κρίσιμος μάρτυρας σε αγωγή γυναικών κατά μεγάλης τράπεζας που φέρεται να διευκόλυνε τις χρηματοροές προς τον Έπστιν. Η πτώση του κάποτε πανίσχυρου προέδρου της Apollo Global Management από τη Γουόλ Στριτ και τη διοίκηση του MoMA δείχνει την ευάλωτη πλευρά ενός δισεκατομμυριούχου που στηρίχτηκε σε έναν Έπστιν – μέχρι όλα να καταρρεύσουν.