Η τράπεζα Edmond de Rothschild στο Παρίσι αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από την οικονομική εισαγγελία, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά τον Γάλλο διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στους λεγόμενους «φακέλους Έπστιν».

Σύμφωνα με το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου «σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως στα γραφεία της τράπεζας», και σχετίζονται με πληροφορίες που προέκυψαν από τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι η έρευνα στην τράπεζα έγινε παρουσία της Αριάν ντε Ροτσίλντ, γενικής διευθύντριας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ο Φαμπρίς Αϊντάν φέρεται να αναφέρεται σε έγγραφα της «υπόθεσης Έπστιν» την περίοδο που εργαζόταν στη διπλωματική αποστολή της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη. Αργότερα εντάχθηκε στο δυναμικό της Edmond de Rothschild και στη συνέχεια στον ενεργειακό όμιλο Engie, από τον οποίο απολύθηκε όταν αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις του με τον Αμερικανό χρηματιστή.

Όπως σημείωσε πηγή κοντά στην τράπεζα, «η Edmond de Rothschild συνεργάζεται πλήρως με τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η οικονομική εισαγγελία. Παράλληλα, έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για τον πρώην υπάλληλο, ο οποίος εργάστηκε στην τράπεζα από το 2014 έως το 2016».

Οι έρευνες διενεργούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των Οικονομικών και Φορολογικών Παραβάσεων (OCLCIFF), ενώ ο Φαμπρίς Αϊντάν έχει ήδη καταθέσει στην υπηρεσία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της «υπόθεσης Έπστιν» που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Αϊντάν φέρεται να παρείχε διπλωματικές πληροφορίες ή να προσέφερε διάφορες «εξυπηρετήσεις» στον επιχειρηματία μεταξύ 2010 και 2017.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Φαμπρίς Αϊντάν από τα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ έχει κινηθεί και διαδικασία για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.