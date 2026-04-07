Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδριάζει σήμερα στις 10 το πρωί, με αντικείμενο τη γνωμοδότηση επί του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι βουλευτές καλούνται να παράσχουν εξηγήσεις στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη προβεί σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η τελική απόφαση επί του αιτήματος θα ληφθεί από την ολομέλεια της Βουλής, μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την Κυριακή του Θωμά.

Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύμφωνα με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς τη Βουλή των Ελλήνων, ζητείται άδεια για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των εν λόγω βουλευτών για πράξεις που τιμωρούνται ως κακουργήματα και πλημμελήματα.

Ειδικότερα, για τις πράξεις σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνονται:

1) Η ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσα από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρα 26 εδ. α’, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδυασμό με άρθρα 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα.

2) Η ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή (άρθρα 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 386Α παρ. 1 και 3 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρο 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου.

3) Η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση (άρθρα 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 252 παρ. 1, 3 και 5 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου.

Οι πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος

Αντίστοιχα, για τις πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, το αίτημα αφορά:

4) Ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσα από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρα 26 εδ. α, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 1 α ΠΚ, σε συνδ. με άρθρα 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4689/2020), εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, Κωνσταντίνου Τσιάρα του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Σκρέκα του Θεοδώρου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, Δημητρίου Βαρτζόπουλου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου Βασιλειάδη του Νικολάου, Μαξίμου Σενετάκη του Γεωργίου, Χρήστου Μπουκώρου του Γεωργίου και Θεόφιλου Λεονταρίδη του Χρήστου.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας προκειμένου να προχωρήσει, μεταξύ άλλων, σε ανακριτικές πράξεις που αφορούν τα παραπάνω πρόσωπα, όπως η κλήτευσή τους για παροχή εξηγήσεων.