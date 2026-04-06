Τη Μεγάλη Τρίτη (06/04) αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή νέα δικογραφία που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το τέταρτο μέρος της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρώτη δικογραφία αφορούσε 11 βουλευτές, η δεύτερη τους δύο πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή, ενώ η τρίτη αφορούσε πέντε πρώην βουλευτές – η οποία δεν πηγαίνει στη Βουλή. Η τέταρτη φάση της έρευνας επικεντρώνεται στους Μπάμπη Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, δύο ακόμη εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν προκύψει ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, με φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που συνδέουν τα δύο πρόσωπα με τις πράξεις αυτές.

Λόγω της φύσης των ερευνώμενων αδικημάτων, καθώς δεν στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη συγκεκριμένη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αναμένεται από εκεί άμεσα να διαβιβαστεί αύριο στη Βουλή με το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας των δύο μελών του Κοινοβουλίου.