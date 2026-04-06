Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Guardian για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να αναμετρηθεί με αυτό που χαρακτήρισε ως «βαθύ κράτος», το οποίο –όπως είπε– ταλανίζει τη χώρα. Η τοποθέτησή του ήρθε ως προσπάθεια να περιορίσει τις πολιτικές συνέπειες ενός σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει οδηγήσει στην παραίτηση αρκετών υπουργών της κυβέρνησης.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Μητσοτάκης επιχείρησε να ανακόψει τη φθορά, περιγράφοντας τις αποκαλύψεις ως «σημείο καμπής» που ενίσχυσε την αποφασιστικότητά του να εξαλείψει τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά. «Προσπαθώ να μεταμορφώσω την Ελλάδα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος», δήλωσε, αναγνωρίζοντας το διαχρονικό πελατειακό σύστημα. «[Αυτό] αποτελεί μια νέα αφετηρία στη μάχη κατά του ‘βαθέος κράτους’».

Το σκάνδαλο και οι παραιτήσεις

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού ήρθε λίγες ημέρες μετά τον δεύτερο ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου, που κρίθηκε αναγκαίος λόγω του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις της ΕΕ. Το ζήτημα είχε πρωτοεμφανιστεί πέρυσι και πλέον έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Το σκάνδαλο διευρύνθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε ότι ερευνά 20 μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Υπολογίζεται ότι περίπου 300 εκατ. ευρώ διοχετεύτηκαν παράνομα μέσω κρατικής υπηρεσίας επιδοτήσεων, η οποία έκτοτε έχει διαλυθεί, σε διάστημα πέντε ετών από το 2017.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, οι ψευδείς αιτήσεις φέρονται να περιελάμβαναν «φυτείες μπανάνας» στον Όλυμπο, «ελαιώνες» σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και «βοσκοτόπια» σε αρχαιολογικούς χώρους, προκαλώντας αντιδράσεις για το εύρος της απάτης.

Πολιτικές αντιδράσεις και έρευνες

Καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν πρόωρες εκλογές. Η κριτική προς τον Μητσοτάκη, ο οποίος συνήθως διαχειρίζεται με επιδεξιότητα τις κρίσεις, εντείνεται, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση υπογραμμίζει πως το σχέδιο απάτης ξεκίνησε δύο χρόνια πριν αναλάβει την εξουσία το 2019.

Ο Γεώργιος Σαμαράς, επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου, χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού «καθαρή υπεκφυγή και προσπάθεια ελέγχου των ζημιών». Τόνισε επίσης ότι το σκάνδαλο μπορεί να εξελιχθεί στη «σοβαρότερη κρίση» που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση.

Αιτήματα άρσης ασυλίας και επόμενα βήματα

Η EPPO ζήτησε την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για φερόμενες παραβάσεις του 2021, δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Μητσοτάκη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι παραιτήθηκαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτικών που φέρονται να προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις για ψηφοφόρους τους. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα αφορά «κακουργήματα και πλημμελήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ», μεταξύ των οποίων «ηθική αυτουργία σε απιστία, ηλεκτρονική απάτη και ψευδή βεβαίωση με σκοπό την παράνομη ωφέλεια τρίτων».

Ο Μητσοτάκης κάλεσε τη EPPO να προχωρήσει γρήγορα στις διώξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι βουλευτές του «έχουν ήδη υποστεί προσωπική και πολιτική ζημία» και ότι «έχουν το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».