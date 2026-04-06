Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΕΡΤnews, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο, αποκλείοντας τα σενάρια για πρόωρες κάλπες και τοποθετώντας τις επόμενες εκλογές την άνοιξη του 2027. Η Υπουργός δεν δίστασε να αναφερθεί στις «καυτές» υποθέσεις της επικαιρότητας, όπως η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απόφαση του Κώστα Καραμανλή, ενώ παρουσίασε το νέο οπλοστάσιο της κυβέρνησης για το στεγαστικό και την οικογενειακή πολιτική.

Με αιχμή του δόρατος το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που προσφέρει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ και το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» αμέσως μετά το Πάσχα, η κ. Μιχαηλίδου έδωσε το στίγμα μιας πολιτικής που στοχεύει στην καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή.

«Η κυβέρνηση θα κλείσει την τετραετία»

Η υπουργός υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει σταθερός στη θέση πως δεν πρέπει να διαταραχθεί η καθημερινότητα των πολιτών με πρόωρες εκλογές, παρά τις δυσκολίες που προκαλούν η ακρίβεια και οι διεθνείς εξελίξεις.

Όπως είπε, η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση είναι τετραετής και πρέπει να ολοκληρωθεί με όσο το δυνατόν περισσότερες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές «με τους πολίτες και για τους πολίτες». Η ίδια ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πολιτικά και θεσμικά ορθό να ολοκληρωθεί ο κυβερνητικός κύκλος, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ομαλά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η προετοιμασία απέναντι στις ενεργειακές και πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να ενταθούν τον χειμώνα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αρθεί η ασυλία όπου χρειαστεί»

Αναφερόμενη στη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, η Δόμνα Μιχαηλίδου παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια δυσάρεστη και σοβαρή υπόθεση, η οποία όμως, όπως είπε, συνδέεται με χρόνιες παθογένειες που υπερβαίνουν έναν μόνο πολιτικό κύκλο.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε διαρθρωτική παρέμβαση, εντάσσοντας ουσιαστικά τη διαχείριση σε ένα πιο διαφανές και ψηφιακό πλαίσιο μέσω της ΑΑΔΕ, ώστε η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων να μην γίνεται πλέον «με ανθρώπινο χέρι».

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αρθεί η ασυλία όλων, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει επιλέξει σταθερά τη γραμμή της διαφάνειας από το 2019. Πρόσθεσε ακόμη ότι κάποιες υποθέσεις μπορεί να μπουν στο αρχείο, ενώ άλλες ενδέχεται να έχουν και ποινική διάσταση, κάτι που θα κριθεί από τη δικαστική διαδικασία.

Για Καραμανλή: «Η απόφαση να μην είναι ξανά υποψήφιος είναι προσωπική»

Σχολιάζοντας την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μη διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή, η οποία πιθανότατα σχετίζεται με το βάρος των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών. Διευκρίνισε ότι, κατά την εκτίμησή της, δεν πρόκειται για κεντρική υπόδειξη, αλλά για απόφαση του ίδιου.

Στεγαστική «Ανάσα»: 36.000 ευρώ για κλειστά σπίτια

Παρουσιάστηκε το νέο, διευρυμένο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου.

Επιδότηση έως 90% για ανακαινίσεις σε κουζίνες, μπάνια και βασικές εργασίες.

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες ακινήτων έως 120 τ.μ. που παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Κοινωνική αντιπαροχή και στρατόπεδα

Ο οδικός χάρτης για την κοινωνική κατοικία περιλαμβάνει:

Πρώτες περιοχές: Παιανία, Λάρισα, Πύργος και Καλαμάτα.

Το σχέδιο: 2.300 κατοικίες σε 3 ανενεργά στρατόπεδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Μισθός 500€ σε συγγενείς

Η πλατφόρμα ανοίγει μετά το Πάσχα, επιτρέποντας πλέον σε παππούδες και γιαγιάδες να πληρώνονται επίσημα για τη φύλαξη των εγγονιών τους, με εισοδηματικά κριτήρια που ευνοούν τις εργαζόμενες μητέρες και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Διαβάστε αναλυτικά για κάθε θέμα: