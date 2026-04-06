Σε συνέχεια των σημαντικών ανακοινώσεων για το στεγαστικό, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεδίπλωσε στο ΕΡΤnews τον οδικό χάρτη για την κοινωνική αντιπαροχή και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Με το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση του στεγαστικού αποθέματος, η Υπουργός αποκάλυψε τις πρώτες περιοχές που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των διαγωνισμών εντός του 2026, αλλά και το μεγαλεπήβολο σχέδιο για τη μετατροπή ανενεργών στρατοπέδων σε σύγχρονες γειτονιές.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που συνδυάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία με την κοινωνική μέριμνα, καθώς το Δημόσιο παραχωρεί οικόπεδα με αντάλλαγμα έτοιμα διαμερίσματα που θα διατεθούν με χαμηλό, κοινωνικό ενοίκιο σε ευάλωτες ομάδες και νέα ζευγάρια.

Κοινωνική αντιπαροχή: Πρώτες περιοχές Παιανία, Λάρισα, Πύργος και Καλαμάτα

Όπως εξήγησε, η Δόμνα Μιχαηλίδου, το Δημόσιο θα αξιοποιήσει ανεκμετάλλευτα οικόπεδα και ακίνητα σε περιοχές όπως η Παιανία, η Λάρισα, ο Πύργος και η Καλαμάτα, παραχωρώντας τα σε ιδιώτες με όρους που θα διασφαλίζουν ότι μέρος των κατοικιών που θα ανεγερθούν θα επιστρέφει στο Δημόσιο για κοινωνική εκμίσθωση.

Στόχος είναι τα νέα αυτά διαμερίσματα να διατεθούν με κοινωνικό μίσθωμα σε ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται το συνολικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά.

2.300 κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπου, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα κατασκευαστούν 2.300 κοινωνικές κατοικίες.

Όπως είπε, η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σχέδιο φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς στέγης εντός αστικού ιστού.