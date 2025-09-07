Τρία στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εντάσσονται σε νέο οικιστικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων, εκ των οποίων το 75% θα διατεθεί σε συμπολίτες χωρίς πρώτη κατοικία και το υπόλοιπο 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Δρομολογούμε έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλα ανενεργά δημόσια ακίνητα.

Τα τρία στρατόπεδα που αξιοποιούνται:

Στρατόπεδο Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι (Αττική): Έκταση 145 στρεμμάτων, με 58 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή στο σύνολο 696 κατοικίες.

Στρατόπεδο Ζιάκα, Κορδελιό – Εύοσμος (Θεσσαλονίκη): Έκταση 128 στρεμμάτων, με 50 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή στο σύνολο 600 κατοικίες.

Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, Πάτρα: Έκταση 150 στρεμμάτων, με 60 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή στο σύνολο 720 κατοικίες.