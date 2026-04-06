Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες μητέρες και νέους γονείς φέρνει η διεύρυνση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να ανακοινώνει το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας αμέσως μετά το Πάσχα του 2026.

Το πρόγραμμα, που στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη της εργαζόμενης μητέρας και της ελληνικής οικογένειας, εισάγει μια καινοτομία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα. Με μηνιαία ενίσχυση που φτάνει τα 500 ευρώ, η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει λύσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα καθημερινά προβλήματα των νοικοκυριών, συνδέοντας την οικονομική βοήθεια με ρεαλιστικά εισοδηματικά κριτήρια.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιγμα πλατφόρμας μετά το Πάσχα

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ από τρία παιδιά και άνω δεν θα υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Η υπουργός σημείωσε ότι στο σύστημα θα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις, ώστε να αναγνωρίζεται και θεσμικά μια κοινωνική πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.