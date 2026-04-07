Σε μία από τις δύο δικογραφίες περιλαμβάνεται η περίπτωση που αφορά τον βουλευτή ΝΔ, ο οποίος φέρεται να παρενέβη στον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, το 2021, υπέρ ενός ζευγαριού που ήταν κτηνοτρόφοι.

Σε διάλογο μεταξύ τους αναφέρεται:

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Ρε πρόεδρε θα αυτοκτονήσω πρόεδρε… Έχω στείλει εκεί πέρα για τον κτηνοτρόφο ένα πράγμα να το λύσουμε, εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε… Και μου λέει, ”θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;”.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση.

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Δεν είναι και τόσο παρέκκλιση, διότι ο παραγωγός αυτός θα έπαιρνε δικαιώματα ούτως ή άλλως, ως νέος αγρότης, αλλά δεδομένου ότι πέθανε ο παππούς του δεν ήθελε να παρουσιάσει ένα ενοικιαστήριο με θανόντα, γι’ αυτό και απευθύνθηκε στην τεχνική λύση.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Ναι βρε Χρήστο μου οκ. Το καταλαβαίνω το πρόβλημα, γι’ αυτό σου είπα θα στο φτιάξω. Το πρόβλημά μου όμως ήταν το εξής. Όχι εμένα, σαν σύστημα ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και με κάποιες άλλες περιπτώσεις που δήλωνε ο υπουργός, κάτι μονές με μονοετή συμβόλαια και κάτι τέτοια που άλλαξαν… κι έγραψε στην ανακοίνωση του υπουργείου ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάει μετά την πληρωμή της εκκαθάρισης.

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Αυτό τον έναν, αυτόν θέλω να μου το φτιάξεις νωρίς, αυτός θα χρεοκοπήσει άμα πάει μετά.

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα κάνουμε συμπληρωματική κατανομή εμείς σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και μέσα εκεί θα βάλουμε κι αυτόν και θα κάνουμε μια συμπληρωματική πληρωμή τέλος Φλεβάρη. Αλλά αυτός…

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Ο παραγωγός δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τότε, δεν θα μπορεί να ταΐσει τα ζώα του. Δεν γίνεται να το δούμε λίγο να μπουν με… δεν θα εγκαταλείψουν. Πραγματικά είναι δύσκολο για ένα νέο ζευγάρι να ταΐσει το κοπάδι του ειλικρινά χωρίς να έχει μια δραχμή.

Τι λέει στο Live News το περιβάλλον του ζευγαριού κτηνοτρόφων

Το περιβάλλον του ζευγαριού κτηνοτρόφων μιλώντας στο Live News υποστηρίσει πως το ζευγάρι δεν έκανε κάτι παράνομο καθώς απλώς ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται νόμιμα.

«Το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι κτηνοτρόφοι από το 2017. Μπήκαν με δικά τους βοσκοτόπια που έχουν από τον παππού τους. Το 2018 πέθανε ο παππούς, αλλά τα ενοικιαστήρια είχαν ισχύ μέχρι το 2020. Θεώρησαν ηθικό και τίμιο να πάνε με το γράμμα του νόμου και να μην δηλώσουν τα ενοικιαστήρια του παππού. Έδινε δυνατότητα το κράτος να πάνε με την τεχνική λύση. Αλλά 10 μέρες πριν πληρωθούν, βγήκε μια ΚΥΑ, που ανέστρεφε τα πράγματα και δεν τους άφηνε να πληρωθούν.

«Έπαιρναν τηλέφωνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν έβγαζαν άκρη. Το ζευγάρι απευθύνθηκε στον Μπουκώρο που είναι συγγενής τους, αλλά δεν τον απείλησαν ποτέ με όπλο ή με κάτι άλλο. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι του μόχθου που δεν έχουν δώσει δικαιώματα πουθενά. Δεν έκαναν κάτι παράνομο. Ζήτησαν να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται νόμιμα, με ένσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία δικαιώθηκε».