Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και προκάλεσε συγκίνηση και σοκ με τις αποκαλύψεις της για μια τραυματική εμπειρία που βίωσε στο παρελθόν. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή της ζωή και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει οικονομικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι πριν από χρόνια έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο δωμάτιό της κατά τη διάρκεια περιοδείας. Όπως είπε, «Ήμασταν περιοδεία και ανοίγει την πόρτα που είχα κλειδώσει εγώ, χρησιμοποιεί τη φωνή μιας ηθοποιού και καθώς έλουζα τα μαλλιά μου, κάνω την κίνηση και ανοίγω με το κλειδί και αυτή μου έκανε βρομιά. Με το που ανοίγω την πόρτα μπαίνει αυτός μέσα. Με ρίχνει κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσε να με βιάσει. Ήμουν ανάσκελα κάτω και πιάνω ένα παπούτσι με μεγάλο τακούνι και του το κοπανάω στο κεφάλι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε για την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Παίρνω σύνταξη 785 ευρώ. Πούλησα το σπίτι μου πριν από επτά χρόνια και τώρα το νοικιάζω. Πληρώνω ενοίκιο 600 ευρώ και ζω τον μήνα με τα 180», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον Πέτρο Φιλιππίδη και τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του, σημείωσε: «Είχα συνεργαστεί μαζί του στο Εθνικό Θέατρο. Είχε μια άσχημη συμπεριφορά απέναντι των συναδέλφων του. Από την άλλη, οι συναδέλφισσές μου που βγήκανε και είπανε αυτά που είπανε, γιατί βγαίνεις μετά από τόσα χρόνια να το πεις;».