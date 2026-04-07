Δύο χρόνια έχουν περάσει από το σοβαρό εγκεφαλικό και καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στις πρόβες του J2US ο Δημήτρης Κόκοτας, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή. Ο γνωστός τραγουδιστής συνεχίζει τη μάχη του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Η αδελφή του, Έλλη Κόκοτα, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του αδελφού της, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει σύντομα βελτίωση. Όπως είπε, η οικογένεια παραμένει αισιόδοξη και εύχεται να τον δει ξανά στο σπίτι.

«Κάνει το δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι ίδια η κατάστασή του. Κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος αλλά μέχρι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλλη Κόκοτα.

Σε ερώτηση για το αν επισκέπτεται τον αδελφό της στο νοσοκομείο, απάντησε πως πηγαίνει τακτικά και του μιλά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο Δημήτρης Κόκοτας ανταποκρίνεται.

«Δε μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον», πρόσθεσε συγκινημένη.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η σύζυγός του, Κατερίνα, στέκεται βράχος στο πλευρό του τραγουδιστή, στηρίζοντάς τον καθημερινά σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.