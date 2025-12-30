Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει νοσηλευόμενος εδώ και 21 μήνες, μετά το οξύ έμφραγμα που υπέστη στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου «Just the Two of Us».

Ο γνωστός τραγουδιστής εξακολουθεί να βρίσκεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Κατερίνα, την κόρη τους και στενούς φίλους που στηρίζουν την οικογένεια όλο αυτό το διάστημα.

Η κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό μου» του ΑΝΤ1, η σύζυγος του τραγουδιστή αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές.

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μια σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει…», ανέφερε η Κατερίνα Κόκοτα, υπογραμμίζοντας ότι το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η επιστροφή του στο σπίτι.

Η ευχή της συζύγου για τον νέο χρόνο

Με αφορμή την έλευση του νέου έτους, η σύζυγος του τραγουδιστή εξέφρασε δημόσια την ευχή της για υγεία και δύναμη. «Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό! Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου», είπε συγκινημένη η Κατερίνα Κόκοτα.