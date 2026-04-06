Ο Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram. Η είδηση προκάλεσε αίσθηση στους θαυμαστές τους, καθώς η συνεργασία τους υπήρξε μία από τις πιο σταθερές της τελευταίας δεκαετίας στη μουσική σκηνή.

Μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, ο Νικόλας Ραπτάκης δεν θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Άννας Βίσσης. Η τραγουδίστρια σχολίασε δημόσια την ανάρτηση του συνεργάτη της, εκφράζοντας τη στήριξή της για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Στο βίντεό του, ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε: «Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια… Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση… Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο τον κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά».

Η Άννα Βίσση, με τη σειρά της, απάντησε κάτω από την ανάρτηση του Ραπτάκη γράφοντας: «Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά …πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».