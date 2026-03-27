Μετά το χθεσινό Δελτίο Τύπου για το label Vission Music όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στην συνεργασία της Άννας Βίσση με την Δήμητρα Κούστα και φυσικά οι fannatics πήραν φωτιά.

Η ίδια σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο tiktok από το Hotel Ermou, είχε κάνει νύξη στην εμφάνισή της πως θα την δούμε πράγματι στο ΟΑΚΑ. Αντί για 2 συναυλίες πληροφορίες λένε πως θα γίνει μια καθώς αλλάζει η χωρητικότητα.

Ακόμα η προπώληση έρχεται. Οι fannatics έχουν μεγάλη κινητικότητα και σίγουρα ξέρουν κάτι παραπάνω. Η προπώληση φαίνεται ότι θα έρθει νωρίς, τις πρώτες μέρες του Απριλίου.

Με βάση μάλιστα την νέα της συνεργασία θα δούμε συναυλία και γενικά project, διεθνών προδιαγραφών όπως τα τελευταία χρόνια, αλλά level παραπάνω.