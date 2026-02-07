Ο φακός των θαμώνων του Hotel Ermou εντόπισε την Μαρία Καβογιάννη, η οποία πήγε να διασκεδάσει Άννα Βίσση, όπως έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν και φυσικά η αγαπημένη τραγουδίστρια της έδωσε μικρόφωνο.

Η Μαρία Καβογιάννη όχι μόνο μίλησε στην απόλυτη και τον κόσμο αλλά τραγούδησε το «I Will Survive» στο πλευρό της Άννας Βίσση. Το σχετικό βίντεο είχε ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό της τραγουδίστριας στο TikTok, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μαρία σε αγαπώ».

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media η Άννα Βίσση φαίνεται να την παρακολουθεί με εμφανή ενθουσιασμό, γελώντας ασταμάτητα και ενθαρρύνοντάς τη να συνεχίσει, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια μικρή γιορτή πάνω στη σκηνή.

Να σημειωθεί πως η εμφάνιση αυτή συζητήθηκε πολύ και έγινε viral, όχι μόνο εξαιτίας της επιλογής αγγλικού τραγουδιού από την πλευρά της Μαρίας Καβογιάννη, αλλά κυρίως γιατί η ίδια είναι πολύ αγαπητή στο κοινό για τους ρόλους και τις ατάκες που έχει πει στην πολυετή πορεία της.