Η Άννα Βίσση, χθες Παρασκευή 19/12 γιόρτασε στο Hotel Ermou τα γενέθλια της on stage και μας θύμησε πως είναι να έχεις πιει το ελιξήριο της νιότης. Η απόλυτη υποδέχθηκε στη σκηνή την κόρη της Σοφία Καρβέλα με την όποια αντάλλαξαν μάλιστα και ένα τρυφερό φιλί στο στόμα αλλά και τα εγγόνια της.

Κουλ, άνετοι και πλέον μεγάλα παιδιά με προσωπικότητα με αποτέλεσμα και ο μεγάλος εγγονός της να είναι πιο διαχιτικός στην πίστα και μάλιστα να ζητήσει μια δική του ευχή. Ενώ η μικρότερος ένα συγκεκριμένο δώρο.

Η ίδια λοιπόν τραγούδησε στον εαυτό της το famous χρόνια πολλά και ετοιμάζεται για την σημερινή της εμφάνιση αλλά και το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της που σίγουρα δεν περιλαμβάνει ξεκούραση.

Να ζήσεις Αννούλα!