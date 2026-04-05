Ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη διάκριση στη συλλογή του, φτάνοντας συνολικά τoυς 14.366 βαθμούς στον τελικό της Κυριακής και αφήνοντας πίσω του τον Αρμένιο Αρτούρ Αβετισιάν και τον Κινέζο Γιανγκ Λιου.

Παρά την κορυφαία του εμφάνιση, ο 35χρονος Έλληνας πρωταθλητής αποκάλυψε μετά τον αγώνα ότι το χρυσό μετάλλιο ήρθε μέσα από αντίξοες συνθήκες, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στη μέση λίγες ημέρες πριν τον τελικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπέστη λουμπάγκο, γεγονός που δυσκόλεψε την προετοιμασία του, ωστόσο με τη στήριξη της ομάδας του και της φυσικοθεραπεύτριάς του κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό και να παρουσιαστεί έτοιμος την κρίσιμη στιγμή, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμά του και φτάνοντας στην κορυφή.

Δείτε τι είπε ο Πετρούνιας μετά το χρυσό:

«Τα καταφέραμε ! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας»