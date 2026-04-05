Ο Λευτέρης Πετρούνιας μας έκανε περήφανους για ακόμη μια φορά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κάιρο.

Το «χρυσό παιδί» του ελληνικού αθλητισμού το έκανε ξανά, επιβεβαιώνοντας την κλάση και την κυριαρχία του στο αγώνισμα των κρίκων. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, ο Λευτέρης Πετρούνιας, χάρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στο Κάιρο. Ταυτόχρονα προκρίθηκε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ τον προσεχή Οκτώβρη.

Ο Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος κατά σειρά το πρόγραμμά του στον τελικό και έδειξε από νωρίς ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Με συνολική βαθμολογία 14.366 (5.600 βαθμός δυσκολίας και 8.766 στην εκτέλεση), άσκησε μεγάλη πίεση στους αντιπάλους του και έθεσε από νωρίς τον πήχη πολύ ψηλά για τη μάχη των μεταλλίων.

Μόνο ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν κατάφερε να τον πλησιάσει, όμως έμεινε στη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κινέζος Γιανγκ Λιου, που κατέκτησε την τρίτη θέση.

