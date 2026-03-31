Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας Erminio, η οποία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας με έντονα φαινόμενα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο επίκεντρο θα βρεθεί σχεδόν ολόκληρη η χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για ένα δύσκολο 48ωρο, την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν αναμένεται να σημειωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα και ο μεγαλύτερος όγκος βροχής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η Πολιτική Προστασία αναμένεται να συεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης. Κατά τις ίδιες πηγές στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνεται και η συζήτηση για το τι θα γίνει με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στην Αττική.

Προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για Τετάρτη και Πέμπτη

Με βάση το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, την Τετάρτη 1 Απριλίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες) από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σέρρες) από το πρωί έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.