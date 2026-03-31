Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από νωρίς το απόγευμα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί 3 με 4, στρεφόμενοι σε νότιους 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί, από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Στο Ιόνιο οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αρχικά στην Κρήτη και αργότερα στις Κυκλάδες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα στραφούν από δυτικούς νοτιοδυτικούς σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι τη νύχτα. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι νότιοι 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026: Εκτεταμένη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί, στην ανατολική Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες, και στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, τοπικά πυκνές στα βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Πελοπόννησο, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 4 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6, με εξασθένηση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.