Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Σάμο τη Δευτέρα (30.03.2026). Το μετεωρολογικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Καρλόβασι.

Ο μεγάλος υδροστρόβιλος που πέρασε από τη Σάμο καταγράφθηκε σε βίντεο που «ανέβασε» το samos24.gr στη σελίδα του στο Facebook.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την έντονη αστάθεια και τις χαμηλές θερμοκρασίες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ευνόησαν τη δημιουργία του φαινομένου.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν στην περιοχή κυρίως σε περιόδους μεταβολής του καιρού που συνοδεύονται από τοπικές καταιγίδες.