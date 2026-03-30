Δύο χαμηλά βαρομετρικά αναμένεται να «χτυπήσουν» τη χώρα την Τετάρτη και την Πέμπτη, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως προβλέπει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτηση στα social media.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, το διήμερο Πρωταπριλιάς και 2ης Απριλίου, χαμηλό βαρομετρικό προερχόμενο από τη νότια Ιταλία θα «χτυπήσει» το Ιόνιο ενώ χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρεια Λιβύη θα σαρώσει το Αιγαίο, με αποτέλεσμα ο καιρός να «χαλάσει» και να σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά θυελλώδεις άνεμοι.

Ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει πως η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των 2 διαφορετικών βαρομετρικών θα προκαλέσει εντονότερες βροχές και καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων, ρύπες μεγάλης έντασης και σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ακόμη πως αυτό το φαινόμενο έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα και απλά χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Η πιθανή αλληλεπίδραση δυο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη.

Την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση.

Στην συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών στον χώρο της Κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, της Βόρειας Λιβύης και της Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν, αυτό της Νότιας Ιταλίας ανατολικά πρός τι Ιόνιο, ενώ, αυτό της Βόρειας Λιβύης Βόρεια – Βορειοανατολικά πρός το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες.

Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων.

🔹 Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα :

▪️ Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες.

▪️ Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης.

▪️ Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

♦️ Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει :

▪️ Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

▪️ Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης.

▪️ Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα.

▪️ Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης.

▪️ Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

▪️ Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

👉 Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω :

❗ Η πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή (γενική εικόνα κακοκαιρίας) η οποία και σας δίνεται τις τελευταίες ημέρες και γίνεται ασφαλώς και προσπάθεια να σας δοθούν ακόμα και οι πιθανές περιοχές των πιο έντονων φαινομένων.

❗ Η ακριβής όμως πρόγνωση τοπικών φαινομένων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά περιορισμένη.

Στους χάρτες που ακολουθούν, φαίνονται οι χάρτες :

▪️ Των περιοχών που πιθανότατα θα σημειωθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη (εσωτερικό κόκκινο καμπυλών), χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ήπιες οι βροχές. Αντιθέτως, και οι μπλέ χρωματισμοί υποδηλώνουν ισχυρές κατά διαστήματα και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Ο χάρτης αυτός (meteoam.it) υποδηλώνει και τον 24ωρο υετό της Τετάρτης, όπου οι κόκκινοι χρωματισμοί δίνουν τις περιοχές όπου αναμένονται πάνω από 50mm νερού, ενώ στις ακόμα πιο σκούρες κόκκινες περιοχές βρίσκονται τα τμήματα που θα δεχθούν (με βάση την πρόγνωση) πάνω από 70mm νερού, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 100mm νερού αντίστοιχα.

▪️ Της κατανομής του 24ωρου υετού από το ECMWF που φαίνονται πάλι οι ίδιες περιοχές που θα δεχθούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο όγκο νερού.

▪️ Το πεδίο των πιέσεων στην επιφάνεια όπου πιθανότα θα λάβει χώρα η αλληλεπίδραση 2 βασικών βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΥΓ : Έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν την χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολυ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί.

Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι μου».

Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία «Erminio» – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία «Erminio» (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).