Ψυχρή εισβολή αναμένεται να πλήξει την Ευρώπη και τη Μεσόγειο αυτή την εβδομάδα, καθώς ένα νέο κύμα πολικού αέρα κατεβαίνει από τη βόρεια Ευρώπη προς το νότο, ενισχύοντας τα φαινόμενα πάνω από τη Βόρεια Αφρική και την Ελλάδα.

Το φαινόμενο συνδέεται με την κατάρρευση του πολικού στροβίλου στις αρχές του μήνα, καθώς ο νότιος λοβός του μετατοπίστηκε προς την Ευρώπη. Η ατμοσφαιρική διαταραχή κινείται προς τα θερμότερα νερά του Ιονίου και του Αιγαίου, μεταφέροντας εξαιρετικά ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης στο κέντρο της Μεσογείου.

Μέχρι την Τετάρτη, η ατμοσφαιρική τάφρος θα αποκοπεί από το κυρίως ρεύμα, σχηματίζοντας ένα απομονωμένο χαμηλό που θα προκαλέσει ραγδαία και έντονη κυκλογένεση στην επιφάνεια, κινούμενο πάνω από την Ελλάδα και το Αιγαίο.

Το σύστημα χαμηλών πιέσεων θα σταθεροποιηθεί στη νότια Μεσόγειο, δημιουργώντας έντονη θερμική αντίθεση ανάμεσα στον ψυχρό αέρα της ανώτερης ατμόσφαιρας και τη θερμή επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η «βαροκλινική αστάθεια» θα λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη του συστήματος, οδηγώντας σε οργανωμένο και συμπαγές μεσογειακό κυκλώνα.

Από το πρωί της Τετάρτης, η ισχυρή βαροβαθμίδα ανάμεσα στο εμβαθυνόμενο χαμηλό και το υψηλό των Βαλκανίων θα προκαλέσει επικίνδυνους ανέμους σε περιοχές του ελληνικού αρχιπελάγους.

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ελλάδα και το Αιγαίο

Η Ελλάδα και το Αιγαίο θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων, με έντονες καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Υπάρχει πιθανότητα για επαναλαμβανόμενες καταιγίδες που θα οδηγήσουν σε μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες.

Πάνω από το Αιγαίο, η έντονη βαροβαθμίδα θα προκαλέσει θυελλώδεις ανέμους, με ύψη κύματος που μπορεί να φτάσουν έως και τα 7 μέτρα.

Κύριες επιπτώσεις:

Καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες : Παρατεταμένα και ισχυρά φαινόμενα με πιθανότητα έντονων ηλεκτρικών εκκενώσεων.

: Παρατεταμένα και ισχυρά φαινόμενα με πιθανότητα έντονων ηλεκτρικών εκκενώσεων. Κίνδυνος πλημμυρών : Αυξημένος κίνδυνος σε αστικές περιοχές και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

: Αυξημένος κίνδυνος σε αστικές περιοχές και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο. Ισχυροί άνεμοι και ψηλά κύματα: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9-10 μποφόρ, με προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και κύματα έως 7 μέτρα.

Κίνδυνος για ανεμοστρόβιλους και έντονη θαλασσοταραχή

Στο Αιγαίο, η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα ασταθής, με ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει οργανωμένες καταιγίδες. Ο συνδυασμός θερμών θαλασσών, υγρασίας και ισχυρών ανέμων καθ’ ύψος αυξάνει τον κίνδυνο για ανεμοστρόβιλους και έντονα φαινόμενα.

Οι ισχυρότερες συνθήκες αναμένονται μεταξύ Κρήτης, Ρόδου και δυτικών παραλίων της Τουρκίας, όπου δεν αποκλείονται περιστροφικές καταιγίδες. Οι ριπές ανέμου μπορεί να φτάσουν τα 120 χλμ./ώρα, ενώ τα κύματα θα ξεπεράσουν τα 6-7 μέτρα, ιδίως στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, καθώς η έντονη ψυχρή εισβολή και ο μεσογειακός κυκλώνας ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνες συνθήκες σε θάλασσα και στεριά.

Πηγή: severe-weather.eu