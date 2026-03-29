Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας το επόμενο τριήμερο, καθώς από τις αίθριες και ανοιξιάτικες συνθήκες της Δευτέρας, με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα οδηγηθούμε σε σταδιακή επιδείνωση από την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες.

Η μεταβολή αυτή θα κορυφωθεί την Τετάρτη, οπότε αναμένεται έντονη κακοκαιρία με ισχυρά φαινόμενα, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής και έντονη κεραυνική δραστηριότητα κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων τις επόμενες ώρες, καθώς παραμένουν αβεβαιότητες ως προς την ένταση και την ακριβή κατανομή των φαινομένων.

Αίθριος καιρός και ήπια άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Παροδικές νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα δυτικά ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Μεταβολή του καιρού την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες

Την Τρίτη 31 Μαρτίου, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές.

Μετά το μεσημέρι, θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Έντονη κακοκαιρία την Τετάρτη με ισχυρά φαινόμενα

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Περιοχές με αυξημένη πιθανότητα έντονων φαινομένων είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, η Κρήτη καθώς και το κεντρικό, νότιο και ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, λόγω της χρονικής απόστασης, θα υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων τις επόμενες ώρες, ώστε να αποσαφηνιστεί η ένταση και η ακριβής κατανομή των φαινομένων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κατά τόπους πυκνές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.