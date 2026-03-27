Ο καιρός το Πάσχα παρουσιάζει ήδη σημαντική επιδείνωση , σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος προειδοποιεί για τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ο μετεωρολόγος δίνει παράλληλα και το καιρικό στίγμα ενόψει του Πάσχα 2026.

Το πρώτο κύμα έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει κυρίως τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο κύμα θα κινηθεί προς τα νότια και νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, με διάρκεια έως και την Κυριακή.

Καιρός: Την Τρίτη έρχεται ισχυρή κακοκαιρία

Μικρή βελτίωση του καιρού αναμένεται τη Δευτέρα, πριν ακολουθήσει την Τρίτη, τελευταία ημέρα του Μαρτίου, ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με πανελλαδικά χαρακτηριστικά.

Σήμερα, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό διασχίζει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας εκτεταμένες βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ οι νότιοι άνεμοι στα πελάγη ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα θυέλλης.

Η κακοκαιρία εντοπίζεται αρχικά στη δυτική Ελλάδα και μέχρι το βράδυ θα έχει επεκταθεί προς το ανατολικό Αιγαίο. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με χαλαζοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σύστημα θα κινηθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Ο άστατος καιρός θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο πρόσκαιρα φαινόμενα, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, με μέγιστες τιμές από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πότε θα ρίξει καταιγίδες στην Αττική

Στην Αττική, το ψυχρό μέτωπο θα περάσει σχετικά γρήγορα, με βροχές και πιθανές καταιγίδες το απόγευμα. Στη συνέχεια, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένονται μόνο τοπικές μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης, και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί γύρω στους 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχές. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς.

Για αύριο, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς το ανατολικό Αιγαίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά της περιοχής. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα ξεκινήσει πιο ήπιος, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται εκ νέου αστάθεια στα ηπειρωτικά, σηματοδοτώντας την έναρξη του δεύτερου κύματος.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής ενδέχεται να προκαλέσει έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα μεγάλων ποσοτήτων βροχής.

Ακολουθεί πρόσκαιρη ύφεση την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, πριν την έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας την Τρίτη, με παρόμοια χαρακτηριστικά: ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται έως τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται μετά τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες ενόψει Πάσχα.