Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Live News, προειδοποίησε για νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από την επόμενη εβδομάδα. Όπως τονίζει, τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση, με ισχυρές καταιγίδες και πιθανές τοπικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, από το ξημέρωμα της Τετάρτης αναμένεται να σχηματιστεί πυρήνας επικίνδυνων καταιγίδων που θα επηρεάσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής, με αυξημένο κίνδυνο για έντονα φαινόμενα σε αστικές περιοχές.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα πρώτα προγνωστικά δεδομένα μεταβάλλονται συνεχώς, γι’ αυτό και είναι πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Ωστόσο, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πως η επερχόμενη κακοκαιρία θα απασχολήσει σημαντικά τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές και απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και τις αρχές.