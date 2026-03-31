Καταιγίδες στην Αττική αναμένεται να προκαλέσει το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, «το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική». Από το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης, βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι θα συναντηθούν στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η διαδικασία αυτή αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, γεγονός που ενισχύει τη νεφοποίηση και την αστάθεια της ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, η επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο δίνει διάρκεια στα φαινόμενα, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση παραμένει ενεργή για περισσότερη ώρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας:

“Το φαινόμενο της σύγκλιση ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική…”

Καλημέρα!

Την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.