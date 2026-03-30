Η Τρίτη αναμένεται να είναι μεταβατική, με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες και τοπικά φαινόμενα, ωστόσο από την Τετάρτη αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους, τα πυκνά χιόνια στα ορεινά αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Το κύμα κακοκαιρίας θα έχει διάρκεια και ένταση, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο δύσκολη ημέρα, ενώ η έντονη αστάθεια θα διατηρηθεί και την Πέμπτη.

Ήπιος καιρός με τοπικές βροχές την Τρίτη 31 Μαρτίου

Την Τρίτη 31 Μαρτίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από αργά το απόγευμα, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από τις βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 19°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, προβλέπονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους αρχικά δυτικών διευθύνσεων που θα στραφούν σε νότιους 3 με 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Επικίνδυνη κακοκαιρία την Τετάρτη 1 Απριλίου

Ιδιαίτερα έντονη και δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου σε ολόκληρη τη χώρα. Δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα από τη δυτική Μεσόγειο με την ονομασία ERMINIOκαι ένα από τη Λιβύη με την ονομασία CORNARO, κινούμενα νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά αντίστοιχα, θα αλληλεπιδράσουν πάνω από την Ελλάδα, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική των φαινομένων και δημιουργώντας συνθήκες ισχυρής μεσογειακής κακοκαιρίας.

Το φαινόμενο αυτό θα προκαλέσει εκτεταμένες και μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, θυελλώδεις ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ καθώς και πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο θα παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση: από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής –, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, και από το απόγευμα και στις Κυκλάδες – κυρίως στα βόρεια τμήματα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες σε Ήπειρο και Μακεδονία θα είναι κατά τόπους πυκνές, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί νοτιοανατολικοί, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο και στην περιοχή των Δωδεκανήσων, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 και τοπικά 20°C.

Παραμένει η αστάθεια με τοπικά έντονα φαινόμενα και την Πέμπτη 2 Απριλίου

Την Πέμπτη, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία και κυρίως σε Λάρισα και Μαγνησία καθώς και στις Σποράδες, από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην Κεντρική Μακεδονία κυρίως σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σέρρες, από το μεσημέρι στην Κρήτη κυρίως στα δυτικά και τα νότια, αλλά και από αργά το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, με τοπικά πυκνά φαινόμενα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, φτάνοντας πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ στα νότια, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν πρόσκαιρα βορειοανατολικοί άνεμοι ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Έντονη επιδείνωση με διάρκεια

Συνολικά, το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης χαρακτηρίζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα με διάρκεια, με την Τετάρτη να αποτελεί τη δυσκολότερη ημέρα, λόγω της έντασης των φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων.