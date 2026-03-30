«Ζόρικη και επικίνδυνη» χαρακτηρίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας την επερχόμενη κακοκαιρία «Erminio», και αναμένεται να επηρεάσει την χώρα με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για: πλημμυρικά επεισόδια, τοπικές υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις σε ευπαθείς περιοχές», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα σημειώνει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, οι οποίες είναι: Πιερία – Χαλκιδική, Θεσσαλία – Σποράδες, Βοιωτία – Φθιώτιδα -Εύβοια, Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

“Μπροστά μας διαμορφώνεται μια ζόρικη και επικίνδυνη κακοκαιρία…”

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

👉Στη δίνη ζεύγους βαρομετρικών χαμηλών θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα η χώρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων φαινομένων τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

✅Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και οι βασικοί δείκτες αστάθειας συγκλίνουν σε αυξημένη πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, κατά τόπους με μεγάλη ένταση.

🎯Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το βράδυ της Τρίτης και μέσα στην Τετάρτη, που αναμένεται να είναι το πιο δύσκολο 24ωρο, θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

🎯Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από ανέμους εντάσεως πάνω από 100 Km/h , χαλαζοπτώσεις αλλά και στροβίλους.

⚠️Από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για:

📌πλημμυρικά επεισόδια

📌τοπικές υπερχειλίσεις

📌κατολισθήσεις σε ευπαθείς περιοχές

⚠️Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένονται να είναι :

Πιερία – Χαλκιδική

Θεσσαλία – Σποράδες

Βοιωτία – Φθιώτιδα -Εύβοια

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου

🎯Αττική: Τα πιο έντονα φαινόμενα τοποθετούνται από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης.

👉Για την Πέμπτη υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα ως προς την πορεία του δεύτερου χαμηλού. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας.».