- CBS: Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πως θα λάβει σήμερα την αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων
- WP: Ανησυχία στο Πεντάγωνο ΗΠΑ για τα αποθέματα Tomahawk – Κίνδυνος ελλείψεων για μελλοντικές επιχειρήσεις
- Axios: Έντονη τηλεφωνική συνομιλία Βανς με Νετανιάχου – «Πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο»
- Economist: «Από τη θεϊκή στη σκληρή εξουσία» – Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει τον ολοκληρωτικό έλεγχο στο Ιράν;
- IDF: Ανακάλυψαν τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στο νότιο Λίβανο
- Ντόναλντ Τουσκ: Έχουμε πκηροφορίες για νέα κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες
- Reuters: Οι ΗΠΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταστραφεί μόνο το ένα τρίτο περίπου του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν
- IDF: Εντολή εκκένωσης της πόλης Αράκ στο Ιράν Εγκαταλείψτε την περιοχή για την ασφάλειά σας»
- Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο Ισραήλ προσπαθώντας να φτάσουν σε καταφύγιο, ενώ το Ιράν εκτόξευσε ξανά πυραύλους κατά του Ισραήλ χωρίς να αναφερθούν θύματα από την τελευταία επίθεση.
- Η Ιορδανία αναφέρει ότι εκτοξεύτηκαν τρεις πύραυλοι από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, με δύο να καταρρίπτονται και έναν να προκαλεί υλικές ζημιές στα ανατολικά της χώρας.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρριψαν σήμερα έξι βαλλιστικούς πυραύλους και εννέα drones από το Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.
- Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στη Δυτική Γαλιλαία.
- Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και εργοστάσια όπλων στην περιοχή της Τεχεράνης.
- Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα εντείνει τα πλήγματά του στο Ιράν για να σταματήσουν οι εκτοξεύσεις πυραύλων.
- Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απαγόρευσε τη ναυτιλία προς και από λιμάνια συμμάχων ΗΠΑ-Ισραήλ μέσω των Στενών του Ορμούζ.
- Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν αργά, σύμφωνα με πηγές, με το Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες.
- Η UNICEF ανακοίνωσε ότι 121 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 399 τραυματιστεί στον Λίβανο, με πάνω από 370.000 παιδιά να έχουν εκτοπιστεί.
- Συνολικά περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ενώ στον Λίβανο οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.100.
- Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι ο Πούτιν ζήτησε από επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
- Το Ισραήλ λέει ότι ανακάλυψε τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στον νότιο Λίβανο και σκότωσε πράκτορά της
Κατεστραμμένα αεροσκάφη, drones και ραντάρ - Πόσο κοστίζει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν;
Δισεκατομμύρια δολάρια σε προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό έχουν χαθεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον χιλιάδων στόχων στο Ιράν, πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στο πεδίο αποδίδεται σε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν. Σύμφωνα με την Ελέιν […]
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 850 πυραύλους κρουζ Tomahawk μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν.
Η Michele Hundley Smith, η οποία είχε δηλωθεί αγνοούμενη το 2001, επανενώθηκε με την κόρη της Amanda μετά από 24 χρόνια.
Τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Βανς φέρεται να επέπληξε τον Νετανιάχου για τις υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως αναφέρει το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «πριν […]