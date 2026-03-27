Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CBS News. Οι επαφές συνεχίζονται μέσω διαμεσολαβητών, καθώς δεν υπάρχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ενημερωθεί ότι η ιρανική αντιπρόταση ενδέχεται να κατατεθεί μέσα στην ημέρα μέσω ενδιάμεσων συνομιλητών.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε στην Τεχεράνη, μέσω του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή, ένα σχέδιο 15 σημείων για πιθανή συμφωνία ειρήνης.

Περιφερειακή πηγή ανέφερε στο CBS News ότι το Πακιστάν διατηρεί απευθείας επαφή με τον πυρήνα του συστήματος ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη χώρα, και όχι μόνο με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Επαφές μέσω διαμεσολαβητών και μηνύματα προόδου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης ότι ομάδα κορυφαίων συμβούλων του συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Μεταξύ αυτών είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ρούμπιο σημείωσε την Πέμπτη ότι «χώρες – διαμεσολαβητές» μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας πως «έχει σημειωθεί κάποια συγκεκριμένη πρόοδος». Πρόσθεσε ακόμη ότι η αυξημένη ενεργειακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένδειξη θετικών εξελίξεων.

Ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συνομιλίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω των μέσων ενημέρωσης. Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ και οι διαπραγματευτές του εξερευνούν αυτή τη νέα δυνατότητα διπλωματίας, η επιχείρηση Operation Epic Fury συνεχίζεται χωρίς διακοπή για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και το Πεντάγωνο».

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της αποστολής της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η αποστολή αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει διπλωματικές διεργασίες.