Δισεκατομμύρια δολάρια σε προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό έχουν χαθεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον χιλιάδων στόχων στο Ιράν, πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στο πεδίο αποδίδεται σε βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν.

Σύμφωνα με την Ελέιν ΜακΚάσκερ, πρώην ανώτατη αξιωματούχο του προϋπολογισμού του Πενταγώνου κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, η αποτίμηση των ζημιών και η αντικατάσταση των απωλειών στις πρώτες τρεις εβδομάδες του πολέμου εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 1,4 και 2,9 δισ. δολαρίων. Η υψηλότερη εκτίμηση περιλαμβάνει και ζημιές σε ραντάρ που στεγαζόταν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που αναμένεται να αντικατασταθούν μέσω του συμπληρωματικού αιτήματος δαπανών ύψους 200 δισ. δολαρίων, το οποίο έχει υποβάλει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο, περιλαμβάνονται μαχητικά αεροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ και drones.

Ζημιές σε αεροσκάφη

Την 1η Μαρτίου, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Hornet του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά F-15E Strike Eagle. Τα έξι μέλη των πληρωμάτων εγκατέλειψαν επιτυχώς τα αεροσκάφη. Το κόστος ενός νέου F-15 εκτιμάται σήμερα σε περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Στις 19 Μαρτίου, ένα αμερικανικό stealth μαχητικό F-35A Lightning II πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, με τον πιλότο να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Το Ιράν υποστήριξε ότι άνοιξε πυρ εναντίον του αεροσκάφους. Η αξία ενός F-35A ανέρχεται σε περίπου 82,5 εκατ. δολάρια.

Έξι μέλη πληρώματος ενός ιπτάμενου τάνκερ KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος συνετρίβη ύστερα από σύγκρουση με άλλο KC-135 πάνω από το Ιράκ στις 12 Μαρτίου. Παράλληλα, πέντε ακόμη KC-135 υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία και βρίσκονται υπό επισκευή.

Καθώς η Boeing δεν κατασκευάζει πλέον KC-135 από τη δεκαετία του 1960, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναμένεται να αντικαταστήσει το χαμένο αεροσκάφος με το KC-46 Pegasus, ένα σύγχρονο ιπτάμενο τάνκερ βασισμένο σε τροποποιημένο αεροσκάφος 767. Το κόστος ενός KC-46 εκτιμάται σε περίπου 165 εκατ. δολάρια.

Απώλειες στα drones

Από την έναρξη του πολέμου έχουν χαθεί περισσότερα από δώδεκα drones MQ-9 Reaper, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον οκτώ που καταρρίφθηκαν από ιρανικούς πυραύλους, τρία που καταστράφηκαν στο έδαφος και ένα που καταρρίφθηκε κατά λάθος από χώρα του Περσικού Κόλπου. Επιπλέον, άλλα drones υπέστησαν ζημιές.

Τα MQ-9 που χρησιμοποιεί η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, με κόστος τουλάχιστον 16 εκατ. δολάρια το καθένα, δεν παράγονται πλέον από την General Atomics. Το νεότερο μοντέλο MQ-9B SkyGuardian κοστίζει περίπου 30 εκατ. δολάρια ανά μονάδα.

Παρότι δεν υπέστη ζημιές σε μάχη, πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 Μαρτίου στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, ξεκινώντας από τον κύριο χώρο πλυντηρίων και επεκτεινόμενη σε άλλα τμήματα του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων διαμονής του πληρώματος. Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται τώρα στο λιμάνι της Σούδας στην Ελλάδα, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής.

Επιθέσεις σε ραντάρ και αμυντικά συστήματα

Το Ιράν έπληξε επίσης ραντάρ AN/TPY-2, το οποίο αποτελεί μέρος της αντιαεροπορικής ασπίδας Thaad στην Ιορδανία. Το συγκεκριμένο σύστημα, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων, κοστίζει τουλάχιστον 300 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν ραντάρ, συστήματα επικοινωνιών και αντιαεροπορικής άμυνας σε Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης AN/FPS-132 στην αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους και εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 1 δισ. δολάρια.