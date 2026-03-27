- CBS: «Μέχρι το Πάσχα οι μάχες» λέει το Ισραήλ
- Ιρανικός πύραυλος έπληξε αμερικανικά αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία
- Οι Χούθι προειδοποιούν ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν
- Γουίτκοφ: Οι ΗΠΑ ελπίζουν σε συνταντήσεις με το Ιράν εντός εβδομάδας
- Channel 11: Η Χεζμπολάχ δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός
- Ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας στην Τεχεράνη
- Ιράν: Δεν έχει αποφασίσει αν θα απαντήσει στην πρόταση των ΗΠΑ
- Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι χτύπησαν «αμερικανοϊσραηλινές» δυνάμεις στο Κουβέιτ
- Αραγτσί: Το Ιράν θα επιβάλει βαρύ τίμημα για τα ισραηλινά εγκλήματα
- Ρούμπιο: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο
- Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι υγιής αλλά απουσιάζει για λόγους ασφαλείας
- IDF: Βομβάρδισαν τον ιρανικό πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ
- Τραμπ: Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στο Ιράν
- Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει άλλες 4 με 6 εβδομάδες
- Προβληματισμένος ο Νετανιάχου από την Μοσάντ: Διαψεύστηκαν τα σενάρια για λαϊκή εξέγερηση ή αλλαγή καθεστώτος
- Ιρανοί χάκερς παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI και διέρευσαν φωτογραφίες και έγγραφα
- «Ο Τραμπ έχει αρχίσει να βαριέται λίγο με το Ιράν και θέλει να προχωρήσει παρακάτω»
- Αλί Χαμενεΐ: Η τελευταία του φωτογραφία λίγο πριν τον σκοτώσουν
- CBS: Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πως θα λάβει σήμερα την αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων
- WP: Ανησυχία στο Πεντάγωνο ΗΠΑ για τα αποθέματα Tomahawk – Κίνδυνος ελλείψεων για μελλοντικές επιχειρήσεις
- Axios: Έντονη τηλεφωνική συνομιλία Βανς με Νετανιάχου – «Πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο»
- Economist: «Από τη θεϊκή στη σκληρή εξουσία» – Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει τον ολοκληρωτικό έλεγχο στο Ιράν;
- IDF: Ανακάλυψαν τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στο νότιο Λίβανο
- Ντόναλντ Τουσκ: Έχουμε πκηροφορίες για νέα κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες
- Reuters: Οι ΗΠΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταστραφεί μόνο το ένα τρίτο περίπου του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν
- IDF: Εντολή εκκένωσης της πόλης Αράκ στο Ιράν Εγκαταλείψτε την περιοχή για την ασφάλειά σας»
- Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο Ισραήλ προσπαθώντας να φτάσουν σε καταφύγιο, ενώ το Ιράν εκτόξευσε ξανά πυραύλους κατά του Ισραήλ χωρίς να αναφερθούν θύματα από την τελευταία επίθεση.
- Η Ιορδανία αναφέρει ότι εκτοξεύτηκαν τρεις πύραυλοι από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, με δύο να καταρρίπτονται και έναν να προκαλεί υλικές ζημιές στα ανατολικά της χώρας.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρριψαν σήμερα έξι βαλλιστικούς πυραύλους και εννέα drones από το Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.
- Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στη Δυτική Γαλιλαία.
- Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και εργοστάσια όπλων στην περιοχή της Τεχεράνης.
- Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα εντείνει τα πλήγματά του στο Ιράν για να σταματήσουν οι εκτοξεύσεις πυραύλων.
- Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απαγόρευσε τη ναυτιλία προς και από λιμάνια συμμάχων ΗΠΑ-Ισραήλ μέσω των Στενών του Ορμούζ.
- Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν αργά, σύμφωνα με πηγές, με το Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες.
- Η UNICEF ανακοίνωσε ότι 121 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 399 τραυματιστεί στον Λίβανο, με πάνω από 370.000 παιδιά να έχουν εκτοπιστεί.
- Συνολικά περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ενώ στον Λίβανο οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.100.
- Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι ο Πούτιν ζήτησε από επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
- Το Ισραήλ λέει ότι ανακάλυψε τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στον νότιο Λίβανο και σκότωσε πράκτορά της
Δημοφιλή
- 1
Γυναίκα πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας: Η ιδέα να υπηρετεί κάποιος την πατρίδα, είναι μεγάλο ιδανικό
- 2
Νομίζετε ότι η θέση μπροστά από το γκαράζ σας ανήκει; Η ΠΟΜΙΔΑ απαντά και ανατρέπει τα δεδομένα
- 3
«Φονιάδες υποβρυχίων»α μυστικά όπλα των ιταλικών φρεγατών που είναι έτοιμη να αποκτήσει η Ελλάδα
- 4
Παγκόσμιος συναγερμός για έκλυση ραδιενέργειας από τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η ανα
- 5
Αλλάζουν τα ταξίδια: Νέο σύστημα ελέγχου στα σύνορα της Ζώνης Σένγκεν – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
- 6
Το ρουμπίνι της Ανατολής: Η μέρα που η Περσία έγινε Ιράν και πώς το πετρέλαιο «άλλαξε το στέμμα με το τουρμπάν
- 7
Τουλάχιστον τρεις τραυματίες από ιρανικό πλήγμα στο κεντρικό Ισραήλ - Εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη
- 8
Η Άννα Βίσση και στο... ΟΑΚΑ
- 9
Λιμανάκια: «Πάλευε για 40 λεπτά»- Το δραματικό τέλος του δύτη στο Πηγάδι του Διαβόλου - Η αναπαράσταση
- 10
Ο καιρός το Πάσχα και τα πρώτα στοιχεία
Ισραήλ: Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν – Σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε απόψε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους.
Γερμανία: Υπέρ νέων απεργιών τάχθηκαν πιλότοι και προσωπικό καμπίνας της Lufthansa
Με νέες κινητοποιήσεις εργαζομένων απειλείται η Lufthansa, καθώς πιλότοι και προσωπικό καμπίνας ψήφισαν υπέρ της διενέργειας νέων απεργιών. Σε συμφωνία ωστόσο κατέληξε σήμερα η εταιρία με το προσωπικό εδάφους.
Παγκόσμιος συναγερμός για έκλυση ραδιενέργειας από τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – Η ανακοίνωση της ΙΑΕΑ
Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων, μετά την επίθεση που δέχθηκε ιρανική πυρηνική μονάδα. Διαβάστε ακόμα: Το Ιράν απαντά στο Ισραήλ μετά τα χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις: «Θα πληρώσετε βαρύ τίμημα» Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, η IAEA ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν […]
Τα συμφέροντα του Ελον Μασκ στη Μέση Ανατολή: Ποιον πρωθυπουργό μεγάλης χώρας κάλεσαν με τον Τραμπ στο τηλέφωνο
Ο Έλον Μασκ, συμμετείχε σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η παρουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στην κλήση των δύο ηγετών παραμένει αδιευκρίνιστη. Δύο Αμερικανοί […]
Καλλιστεία Μις Ταϊλάνδη: Η στιγμή που πέφτουν τα… δόντια υποψήφιας ενώ μιλούσε στη σκηνή (video)
Μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για κάθε διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία, μετατράπηκε σε επίδειξη ψυχραιμίας και επαγγελματισμού για την 18χρονη Kamolwan Chanago, η οποία διεκδικεί τον τίτλο της Μις Ταϊλάνδης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα προκριματικά του διαγωνισμού Miss Grand Thailand 2026, που πραγματοποιήθηκαν στην Μπανγκόκ, η νεαρή υποψήφια βρέθηκε […]