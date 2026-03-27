Ιράν: Δεν έχει αποφασίσει αν θα απαντήσει στην πρόταση των ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ, συμμετείχε σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η παρουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στην κλήση των δύο ηγετών παραμένει αδιευκρίνιστη. Δύο Αμερικανοί […]