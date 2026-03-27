Η ομάδα χάκερ Handala, η οποία φέρεται να συνδέεται με το Ιράν, παραβίασε το προσωπικό email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, διαρρέοντας φωτογραφίες και έγγραφα στο διαδίκτυο. Η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση, προκαλώντας ανησυχία για την αύξηση κυβερνοεπιθέσεων με γεωπολιτικό χαρακτήρα.

Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, η ομάδα Handala Hack Team ανέφερε ότι ο Πατέλ «προστίθεται πλέον στη λίστα των επιτυχημένων στόχων τους», επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή της στην επίθεση.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την παραβίαση, σημειώνοντας ότι «το υλικό του Κας Πατέλ που δημοσιεύτηκε από ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν φαίνεται αυθεντικό».

Το FBI, σύμφωνα με το Reuters, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ και οι χάκερ δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετικά μηνύματα.

