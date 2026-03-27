Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν αναφέρει ότι απαγορεύει τη ναυτιλία «προς και από λιμάνια συμμάχων και υποστηρικτών των ισραηλινοαμερικανών εχθρών» μέσω οποιουδήποτε διαδρόμου ή προορισμού.

Το IRGC πρόσθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και οποιαδήποτε πλοία διέρχονται από την πλωτή οδό θα αντιμετωπίσουν «σκληρά μέτρα», ανέφερε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικών εθνικοτήτων εμποδίστηκαν να εισέλθουν στα Στενά σήμερα μετά από προειδοποιήσεις από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC, ανέφερε.

Ισχυρίζονται ότι απώθησαν ήδη τρία πλοία σήμερα

Tο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ισχυρίστηκε ότι απώθησε τρία πλοία σήμερα το πρωί που προσπαθούσαν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ.

«Τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικών εθνικοτήτων επιχείρησαν να προχωρήσουν προς τον καθορισμένο διάδρομο για τα εξουσιοδοτημένα πλοία. Απωθήθηκαν μετά από προειδοποίηση από το Ναυτικό του IRGC», αναφέρει η δήλωση του τμήματος δημοσίων σχέσεων του IRGC.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πριν από δύο ημέρες στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν έχει μέχρι στιγμής αποδεχτεί αιτήματα για διέλευση πλοίων από χώρες όπως «Κίνα, Ρωσία, Πακιστάν, Ιράκ και Ινδία». Είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ, από την οπτική γωνία του Ιράν, «δεν είναι εντελώς κλειστό, αλλά κλειστό για τους εχθρούς».