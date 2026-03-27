Η έλλειψη ηλίου αρχίζει να γίνεται αισθητή διεθνώς, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τεχνολογίας. Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, οι εταιρείες αναγκάζονται να αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας για να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη διαθεσιμότητα.

Το ήλιο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην παραγωγή τσιπ, χρησιμοποιούμενο σε στάδια όπως η ψύξη, η ανίχνευση διαρροών και οι διαδικασίες ακριβείας. Από την έναρξη της κρίσης στην περιοχή, οι τιμές του έχουν εκτοξευθεί, δημιουργώντας νέα πίεση στη βιομηχανία ημιαγωγών.

Η παγκόσμια προσφορά ηλίου, το οποίο προκύπτει ως υποπροϊόν από την επεξεργασία φυσικού αερίου, είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη γεωγραφικά. Το Κατάρ παράγει σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων ποσοτήτων, σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, γεγονός που εντείνει την ευαλωτότητα της αγοράς.

«Η έλλειψη ηλίου αποτελεί απόλυτο λόγο ανησυχίας», δήλωσε ο Κάμερον Τζόνσον, ανώτερος εταίρος της εταιρείας συμβούλων εφοδιαστικής αλυσίδας Tidal Wave Solutions, στο συνέδριο Semicon China στη Σαγκάη — μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες διοργανώσεις του κλάδου. Όπως ανέφερε, οι εταιρείες διαθέτουν ελάχιστες άμεσες επιλογές πέρα από τη μείωση της παραγωγής και την προτεραιοποίηση κρίσιμων προϊόντων, εκφράζοντας την ελπίδα για ταχεία επίλυση της κρίσης.

Επιπτώσεις σε τεχνολογία και βιομηχανία

Το ήλιο αποτελεί βασικό πόρο για πολλούς τομείς. Μια παρατεταμένη έλλειψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές παραγωγής, επηρεάζοντας την ηλεκτρονική, την αυτοκινητοβιομηχανία και την παραγωγή smartphone. «Επειδή υπάρχει έλλειψη, οι εταιρείες ενδέχεται να αρχίσουν να επιβραδύνουν την παραγωγή ή τελικά να σταματήσουν την παραγωγή τσιπ», σημείωσε ο Τζόνσον.

Ο Τζέρι Ζάνγκ, επικεφαλής πωλήσεων για την Κίνα στην ελβετική εταιρεία ημιαγωγών VAT, ανέφερε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει σημαντικά την προσφορά ηλίου, επηρεάζοντας ήδη την παραγωγή. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές επιδεινώνουν την κατάσταση, ωθώντας την εταιρεία να αναζητήσει νέες πηγές, μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διαταραχή δεν περιορίζεται μόνο στο ήλιο. Ο Ζου Λιμίν της μονάδας MRSI της Mycronic επισήμανε ότι πρώτες ύλες προερχόμενες από το Ισραήλ καθυστερούν, επεκτείνοντας τους χρόνους παράδοσης και αυξάνοντας το κόστος για τους πελάτες. «Σίγουρα υπήρξε βραχυπρόθεσμη επίδραση, και μας έχει ήδη επηρεάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ένας διευθυντής του γαλλικού ομίλου βιομηχανικών αερίων Air Liquide προειδοποίησε για πιθανή βραχυπρόθεσμη έλλειψη, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω πίεσης στις διεθνείς αγορές.