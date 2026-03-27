Μια εικόνα από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, σύμφωνα με αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι και στο παρελθόν, μετά τον θάνατό του, έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές βίντεο τα οποία ισχυρίζονταν πως απεικονίζουν τις τελευταίες του στιγμές.

Τα συγκεκριμένα βίντεο, όπως έχει αποδειχθεί εκ των υστέρων, ήταν ψευδή, γεγονός που προκαλεί επιφυλάξεις και για την αυθεντικότητα του νέου βίντεο.

Το βίντεο με τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ:

Η πορεία και η θέση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Ο Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ (Sayyid Ali Hosseini Khamenei) γεννήθηκε στη Μασχάντ στις 19 Απριλίου 1939 και απεβίωσε στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Ήταν ο δεύτερος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν από το 1989, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της χώρας την περίοδο 1981-1989.

Ο Χαμενεΐ έφερε τους τίτλους Αγιατολάχ και Σαγίντ. Με θητεία 37 ετών, υπήρξε ο μακροβιότερος αρχηγός κράτους στη Μέση Ανατολή και ο δεύτερος μακροβιότερος Ιρανός ηγέτης των δύο τελευταίων αιώνων, μετά τον Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί.

Ως Μέγας Αγιατολάχ και μάρτζα, συνδέθηκε με την ηγεσία του λεγόμενου Άξονα της Αντίστασης, όρου που περιγράφει συνασπισμό οργανώσεων και κινημάτων της περιοχής που διατηρούσαν δεσμούς με το Ιράν.

Η εξουσία και οι αρμοδιότητές του

Ως ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ αποτελούσε την ισχυρότερη πολιτική αρχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ήταν αρχηγός του κράτους και των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας τη δυνατότητα να εκδίδει διατάγματα και να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για ζητήματα οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, περιβάλλοντος και εθνικού σχεδιασμού.

Είχε άμεσο ή έμμεσο έλεγχο επί της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, καθώς και των μέσων ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, την προεδρία και το Κοινοβούλιο (Majlis) ελέγχονταν από το Συμβούλιο των Φρουρών, τα μέλη του οποίου επιλέγονταν άμεσα ή έμμεσα από τον Ανώτατο Ηγέτη.

Κατά καιρούς, το Συμβούλιο των Φρουρών είχε ανατρέψει απαγορεύσεις που είχε θέσει σε υποψηφίους, ύστερα από εντολές του Χαμενεΐ, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή του Ιράν.