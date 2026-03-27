Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις και ότι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών σχεδιάζουν να συναντηθούν σύντομα στο Πακιστάν.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, έχουν πραγματοποιηθεί έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεση συνάντηση. Αυτή θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα στο Πακιστάν, όπως φαίνεται», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντέφουλ στο ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

Στο μεταξύ ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξετάζουν την αποστολή τουλάχιστον 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Στόχος είναι να διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, σημείωσε η WSJ επικαλούμενη αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος παρέτεινε κατά 10 ημέρες το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ.

Αυτή η δύναμη, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε η WSJ.

«Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς θα αναπτυχθούν οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς θα βρεθούν σε απόσταση βολής από το Ιράν και το νησί Χαργκ, ένα νευραλγικό κέντρο για τις εξαγωγές πετρελαίου στα ανοικτά των ιρανικών ακτών», σημείωσε η εφημερίδα.

«Πρόκειται για μία νέα ένδειξη ότι γίνονται σοβαρές προετοιμασίες για μια χερσαία αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν», επεσήμανε από την πλευρά του ο Axios.