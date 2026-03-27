- Ο ΔΟΑΕ προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που θα επηρεάσει μεγάλη περιοχή στο Ιράν και πέρα από αυτό, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Ραφαέλ Μαριάνο Γκρος.
- Το προειδοποιητικό μήνυμα του ΔΟΑΕ ακολουθεί επιδρομή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν την Τρίτη 31 Μαρτίου.
- Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
- Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για άμεσες συνομιλίες στο Πακιστάν πολύ σύντομα.
- Τα ΗΑΕ θα συμμετάσχουν σε πολυεθνική ναυτική δύναμη για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την Financial Times.
- Ο Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» τη θέση της Γερμανίας που δεν συνεισφέρει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην Τεχεράνη.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις στα ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
- Εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο τμήμα της Βηρυτού από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
- Το Πεντάγωνο εξετάζει την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
- Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αμύνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, με εκρήξεις από επιτυχημένες αναχαιτίσεις.
- Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από ισραηλινό χτύπημα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές.
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές για επτά ημέρες, την οποία παρέτεινε σε δέκα με προθεσμία στις 6 Απριλίου.
- Το Ιράν απαγόρευσε στις εθνικές αθλητικές ομάδες του να ταξιδεύουν σε εχθρικές χώρες μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.
- Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν θαλάσσια drones για περιπολίες στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.
Γερμανός ΥΠΕΞ: Εκπρόσωποι ΗΠΑ και Ιράν σχεδιάζουν να συναντηθούν σύντομα στο Πακιστάν
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις και ότι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών σχεδιάζουν να συναντηθούν σύντομα στο Πακιστάν. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, έχουν πραγματοποιηθεί έμμεσες επαφές και έχουν γίνει προετοιμασίες για άμεση συνάντηση. Αυτή θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα στο Πακιστάν, όπως […]
Τραμπ: «Ανάρμοστη» η θέση της Γερμανίας για τα στενά του Ορμούζ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την κυβέρνηση της Γερμανίας διότι δεν συνεισφέρει ώστε να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, δηλώνοντας πως βρίσκει «ανάρμοστο» το ότι γερμανοί αξιωματούχοι αντέτειναν πως «δεν είναι δικός μας πόλεμος» στις προτροπές γι’ αυτό. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κυβέρνησής του χθες Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο αρχηγός του αμερικανικού […]
Υπόθεση Νοέλια: «Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη» – Το νοσοκομείο εμπόδισε την καλύτερη φίλη της να την δει
Σε ηλικία 25 ετών πέθανε η Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η οποία βιάστηκε ομαδικά και έμεινε τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οργάνωση Christian Lawyers. Η ιστορία της έχει συγκλονίσει ενώ όπως έγινε γνωστό η παιδική της φίλη, Κάρλα Ροντρίγκεζ, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να την μεταπείσει. Εμφανίστηκε στο κέντρο περίπου μία ώρα πριν την προγραμματισμένη […]
FT: Τα ΗΑΕ πιέζουν για διεθνή δύναμη με στόχο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενημερώσει την Ουάσινγκτον και άλλους δυτικούς συμμάχους ότι θα συμμετάσχουν σε μια πολυεθνική ναυτική δύναμη με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αμέσως την πληροφορία. «Τα Ηνωμένα Αραβικά […]
Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύει το δημόσιο να συνεργάζεται με εταιρείες που εφαρμόζουν πολιτικές κατά των διακρίσεων
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κι οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο δημοσιοποίησαν εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεργάζεται με εταιρίες οι οποίες εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού ή του σεξισμού. Το διάταγμα, που θα τεθεί σε ισχύ σε 30 ημέρες, εγγράφεται στο πλαίσιο των συχνών […]