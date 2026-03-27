  • Ο ΔΟΑΕ προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που θα επηρεάσει μεγάλη περιοχή στο Ιράν και πέρα από αυτό, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Ραφαέλ Μαριάνο Γκρος.
  • Το προειδοποιητικό μήνυμα του ΔΟΑΕ ακολουθεί επιδρομή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν την Τρίτη 31 Μαρτίου.
  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για άμεσες συνομιλίες στο Πακιστάν πολύ σύντομα.
  • Τα ΗΑΕ θα συμμετάσχουν σε πολυεθνική ναυτική δύναμη για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την Financial Times.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» τη θέση της Γερμανίας που δεν συνεισφέρει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην Τεχεράνη.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις στα ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
  • Εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο τμήμα της Βηρυτού από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
  • Το Πεντάγωνο εξετάζει την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
  • Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αμύνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και drones, με εκρήξεις από επιτυχημένες αναχαιτίσεις.
  • Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από ισραηλινό χτύπημα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αναφορές.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές για επτά ημέρες, την οποία παρέτεινε σε δέκα με προθεσμία στις 6 Απριλίου.
  • Το Ιράν απαγόρευσε στις εθνικές αθλητικές ομάδες του να ταξιδεύουν σε εχθρικές χώρες μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.
  • Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν θαλάσσια drones για περιπολίες στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

