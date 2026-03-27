Τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Βανς φέρεται να επέπληξε τον Νετανιάχου για τις υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι (σ.σ. Νετανιάχου) πραγματικά το πούλησε στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, ως μια αλλαγή καθεστώτος πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σχετικά με ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις».

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να υπονομεύσει τον Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Βανς, γνωστός για τη δημόσια αντίθεσή του στους ανοιχτούς ξένους πολέμους, συμμετέχει στις συνομιλίες μαζί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από αναφορές πως το Ιράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί με τον Βανς, θεωρώντας τον πιο πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι μια ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Τζέι Ντι», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Axios, προσθέτοντας ωστόσο ότι το μέσο ενημέρωσης δεν διαθέτει αποδείξεις για κάτι τέτοιο.

Τέλος, το Axios παραθέτει και άλλον Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο ο Βανς είναι πολύ πιθανό να επιτύχει συμφωνία με την Τεχεράνη. «Εάν οι Ιρανοί δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα πετύχουν συμφωνία. Είναι ο καλύτερος που μπορούν να πετύχουν», σημείωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.