Λογαριασμοί που υποστηρίζονται από το Ιράν ισχυρίζονται ότι η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η τελευταία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ τραβήχτηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα social media.

Ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην κατοικία του, στο πλαίσιο Αμερικανο-ϊσραηλινών επιθέσεων στη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από ιρανικές πηγές που επικαλούνται γεγονότα της ίδιας ημέρας.

Μαζί του έχασαν τη ζωή τους και μέλη της οικογένειάς του. Ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέλαβε καθήκοντα ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν στις 8 Μαρτίου 2026 διαδεχόμενος τον πατέρα του.

