Λογαριασμοί που υποστηρίζονται από το Ιράν ισχυρίζονται ότι η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η τελευταία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ τραβήχτηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα social media.

Iran backed accounts claim this was the last image of Khamenei the day of his elimination. pic.twitter.com/O7SNHMK4LL — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

Ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην κατοικία του, στο πλαίσιο Αμερικανο-ϊσραηλινών επιθέσεων στη χώρα. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από ιρανικές πηγές που επικαλούνται γεγονότα της ίδιας ημέρας.

Μαζί του έχασαν τη ζωή τους και μέλη της οικογένειάς του. Ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέλαβε καθήκοντα ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν στις 8 Μαρτίου 2026 διαδεχόμενος τον πατέρα του.