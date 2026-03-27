Αυξανόμενες τιμές ενέργειας, υψηλότερο κόστος εισαγωγών και φόβοι για στασιμοπληθωρισμό ωθούν τις αγορές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) να προχωρήσει στην επόμενη συνεδρίασή της σε αύξηση επιτοκίων.

Οι συναλλασσόμενοι στα προθεσμιακά συμβόλαια αύξησαν την πιθανότητα για άνοδο επιτοκίων έως το τέλος του 2026 στο 52%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 50%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου ξεπέρασαν τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση αυτή προστίθεται σε μια σειρά εξελίξεων που δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και οι αμερικανικοί δασμοί αυξάνουν το κόστος.

Εντείνοντας τους φόβους για πληθωρισμό, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε ότι οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,3% τον Φεβρουάριο – η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από τον Μάρτιο του 2022. Οι τιμές εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,5%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2022.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ το 2026, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,2%. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τόσο την προηγούμενη πρόβλεψη του οργανισμού όσο και τις εκτιμήσεις της Fed για 2,7%.

Αυξανόμενοι φόβοι ύφεσης στη Wall Street

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συμπίπτουν με την αύξηση των εκτιμήσεων στη Wall Street για πιθανότητα ύφεσης μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η Moody’s Analytics τοποθετεί την πιθανότητα ύφεσης κοντά στο 50%, η Goldman Sachs την αύξησε στο 30%, ενώ εταιρείες όπως η EY Parthenon και η Wilmington Trust εκτιμούν πιθανότητες 40% ή και υψηλότερες.

Το ενδεχόμενο ταυτόχρονης αύξησης πληθωρισμού και επιβράδυνσης της οικονομίας εντείνει τη δυσκολία επίτευξης των διπλών στόχων της Fed: χαμηλού πληθωρισμού και πλήρους απασχόλησης. Παρά το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας στη συνεδρίαση του Μαρτίου έδειξαν συναίνεση υπέρ μίας μείωσης επιτοκίων φέτος, οι αγορές δεν αποτιμούν καμία πιθανότητα μείωσης – αντιθέτως, θεωρούν πιο πιθανή τη διατήρηση ή ακόμα και αύξηση των επιτοκίων.

Οι δηλώσεις του Philip Jefferson

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτών Αγορών (FOMC), Philip Jefferson, σημείωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη λόγο για αύξηση επιτοκίων.

Όπως ανέφερε, η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και η άνοδος των τιμών πετρελαίου «περιπλέκουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, την εικόνα και στις δύο πλευρές της εντολής μας για μέγιστη απασχόληση και σταθερότητα τιμών», προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει «κίνδυνο επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας και άνοδο του πληθωρισμού».

«Παρότι πρόκειται για μια δυνητικά δύσκολη κατάσταση, είμαι βέβαιος ότι η τρέχουσα στάση πολιτικής μας είναι καλά τοποθετημένη ώστε να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα εξελίξεων», υπογράμμισε ο Jefferson.

Η επόμενη συνεδρίαση της FOMC έχει προγραμματιστεί για τις 28-29 Απριλίου, με τις αγορές να αποτιμούν πιθανότητα μόλις 6,2% για νέα αύξηση επιτοκίων.