Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι μηνών. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν προχωρούν ικανοποιητικά και ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας θα ανασταλούν για δέκα ημέρες.

Στις 5:35 GMT, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραφαν πτώση κατά 61 σεντς ή 0,56%, στα 107,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 77 σεντς ή 0,81%, στα 93,71 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πτώση 4,6% στις τιμές για την εβδομάδα

Παρά τη σημαντική άνοδο της Πέμπτης, όταν το Brent ενισχύθηκε κατά 5,7% και το WTI κατά 4,6% λόγω ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν την εβδομάδα με συνολική πτώση 4,6%.

«Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς του αργού βρίσκεται σε πορεία για το μεγαλύτερο μηνιαίο άλμα από το 1990, καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή και προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Vijay Valecha, Chief Investment Officer της Century Financial. «Ακόμη και αν ανακοινωθεί εκεχειρία, οι τιμές μπορεί να εκτιναχθούν στα 150 δολάρια το βαρέλι, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν πλήρως οι εφοδιαστικές αλυσίδες».

Αν και ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιθέσεις στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές θα σταματήσουν προσωρινά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη του βασικού πετρελαϊκού τερματικού του Ιράν στο νησί Χαργκ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν «πολύ καλά». Ωστόσο, Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την «μονόπλευρη και άδικη».

Ανησυχίες για πληθωρισμό και επιτόκια

Η ένταση στην περιοχή έχει αφαιρέσει περίπου 11 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η διαταραχή αυτή είναι σοβαρότερη από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και την ενεργειακή αναστάτωση που προκάλεσε ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας μαζί.

Το Brent παρέμεινε πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν παραλύσει τις μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού και LNG.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος των μεταφορών.

Οι επενδυτές πλέον δεν αναμένουν μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ έως το 2026. Αντίθετα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, αποδίδουν πιθανότητα 35% για αύξηση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, μια σημαντική μεταστροφή σε σχέση με τις προηγούμενες προσδοκίες για δύο μειώσεις πριν ξεσπάσει η σύγκρουση.