Ο αμερικανικός στρατός έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 850 πυραύλους cruise Tomahawk μέσα σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο Πεντάγωνο για τον ρυθμό κατανάλωσης των όπλων ακριβείας. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι εσωτερικές συζητήσεις επικεντρώνονται πλέον στο πώς θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα των πυραύλων αυτών.

Οι Tomahawk, που εκτοξεύονται από πολεμικά πλοία και υποβρύχια του Ναυτικού, αποτελούν βασικό στοιχείο των αμερικανικών επιθέσεων από τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου το 1991. Ωστόσο, κατασκευάζονται μόλις μερικές εκατοντάδες ετησίως, περιορίζοντας την παγκόσμια διαθεσιμότητα. Το Πεντάγωνο δεν αποκαλύπτει τον ακριβή αριθμό των πυραύλων που διαθέτει.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θεωρούνται πολύτιμοι, καθώς μπορούν να διανύσουν πάνω από 1.000 μίλια, μειώνοντας την ανάγκη για αποστολή πιλότων σε επικίνδυνο εναέριο χώρο. Η εκτεταμένη χρήση τους στη σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για πιθανή μεταφορά αποθεμάτων από άλλες περιοχές, όπως ο Ινδο-Ειρηνικός, αλλά και για αύξηση της παραγωγής, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα.

Ανησυχίες στο Πεντάγωνο και το Κογκρέσο

Το ζήτημα της επάρκειας των Tomahawk έχει αναδείξει ευρύτερες ανησυχίες στο Πεντάγωνο και το Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ με το Ιράν. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες εξηγήσεις για την αναγκαιότητα της σύγκρουσης και οι κίνδυνοι ενδεχόμενης έλλειψης πυραύλων απασχολούν τους στρατιωτικούς σχεδιαστές, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εξετάζει πιθανή κλιμάκωση, ακόμη και με χρήση χερσαίων δυνάμεων, ενώ παράλληλα επιδιώκει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου παρακολουθούν στενά τον αριθμό των Tomahawk που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς ο ρυθμός κατανάλωσης επηρεάζει όχι μόνο τη συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά του Ιράν αλλά και μελλοντικές επιχειρήσεις. Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τα αποθέματα στη Μέση Ανατολή ως «ανησυχητικά χαμηλά», ενώ άλλος προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση ενίσχυση η κατάσταση πλησιάζει το «Winchester» — στρατιωτική ορολογία για εξάντληση πυρομαχικών.

Η θέση του Πενταγώνου

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δεν σχολίασε τον ακριβή αριθμό των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή απομένουν, τονίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός «έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος».

Παράλληλα, επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης ως «μεροληπτικά και εμμονικά με το να παρουσιάζουν τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου ως αδύναμο», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναλύσεις «σπέρνουν φόβο και αμφιβολία στο αμερικανικό κοινό».

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και κόστος

Οι σύγχρονοι Tomahawk, σε υπηρεσία από το 2004, διαθέτουν δυνατότητα επικοινωνίας μέσω δορυφόρου, πλήττουν στόχους σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS και μεταδίδουν εικόνες για εκτίμηση ζημιών. Οι νεότερες εκδόσεις κοστίζουν έως 3,6 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία και απαιτούν έως δύο χρόνια για την κατασκευή τους, σύμφωνα με έγγραφα του Ναυτικού.

Πολλοί από τους 850 πυραύλους εκτοξεύθηκαν στις πρώτες ημέρες της Επιχείρησης Epic Fury, όπως ονομάζει η κυβέρνηση Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένας που έπληξε περιοχή κοντά σε σχολείο στην ιρανική πόλη Μινάμπ, προκαλώντας έρευνα από Αμερικανούς αξιωματούχους μετά από καταγγελίες Ιρανών για δεκάδες θύματα.

Επιχειρησιακές εξελίξεις

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο ναύαρχος Τσαρλς «Μπραντ» Κούπερ δήλωσαν ότι η καταστροφή ιρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επέτρεψε στους πιλότους να επιχειρούν βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος με όπλα μεγαλύτερης διαθεσιμότητας.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 1.000 πυραύλους αναχαίτισης, συμπεριλαμβανομένων Patriot και THAAD, ως απάντηση σε ιρανικές αντεπιθέσεις — συστήματα επίσης περιορισμένα σε απόθεμα.

Αποθέματα και στρατηγικές επιπτώσεις

Ο αυξημένος ρυθμός κατανάλωσης των Tomahawk οδήγησε το Ναυτικό σε ανεφοδιασμό ορισμένων πολεμικών πλοίων που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Κάθε αντιτορπιλικό μεταφέρει δεκάδες πυραύλους μήκους περίπου 6 μέτρων και βάρους 1.600 κιλών, ενώ ο ανεφοδιασμός μπορεί να γίνει και εν πλω.

Η αναλύτρια Μακένζι Ίγκλεν εκτιμά ότι πριν από την Επιχείρηση Epic Fury το Ναυτικό διέθετε μεταξύ 4.000 και 4.500 Tomahawk, ενώ άλλοι ειδικοί υπολογίζουν τον αριθμό πιο κοντά στους 3.000, λόγω προηγούμενων επιχειρήσεων σε Ιράν, Υεμένη και Νιγηρία.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, σύμβουλος του Center for Strategic and International Studies, υπογράμμισε ότι η χρήση άνω των 800 πυραύλων «αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του συνολικού αποθέματος», γεγονός που αφήνει «σημαντικό κενό για μια μελλοντική σύγκρουση στον Δυτικό Ειρηνικό». Το think tank του εκτιμά ότι το Ναυτικό διέθετε μόλις 3.100 πυραύλους στην αρχή του πολέμου.