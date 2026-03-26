Ανησυχία και αβεβαιότητα στον φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου, που προτίθεται να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το επικείμενο Μουντιάλ το καλοκαίρι, προκαλεί η δήλωση της επικεφαλής ασφαλείας των αεροδρομίων της ΗΠΑ στο Κογκρέσο.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως περισσότεροι από 480 υπάλληλοι παραιτήθηκαν από τότε που ξεκίνησε μια δημοσιονομική αντιπαράθεση στα μέσα Φεβρουαρίου, και ότι το εναπομείναν προσωπικό εργάζεται χωρίς αμοιβή.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιστρατεύσει πράκτορες της ICE και δήλωσε ότι ενδέχεται να αναπτύξει και την Εθνοφρουρά.