Από τη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το κόμμα του θα παραμείνει στο πλευρό του ελληνικού λαού και των συγγενών των θυμάτων. Όπως ανέφερε, «εμείς θα είμαστε μαζί με τον ελληνικό λαό και τους συγγενείς των θυμάτων στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαίωση, ώστε να μην έχουμε νέα Τέμπη, να αναδειχθούν όλες οι αιτίες και όλες οι πολιτικές και —κυρίως— οι ποινικές ευθύνες αυτών που τις έχουν».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι, κατά τη γνώμη του, «η όλη διαδικασία αναδεικνύεται αίολη», επισημαίνοντας πως «υπάρχουν τεράστια κενά σε όλη τη διαδικασία και είναι ελλιπέστατο το κατηγορητήριο».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις της υπόθεσης, σημείωσε ότι «υπάρχουν τα προσχήματα που δεν αποδόθηκαν έγκαιρα, τα νέα στοιχεία που προέκυψαν με τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας». Θύμισε επίσης πως το ΚΚΕ είχε καταθέσει στη Βουλή αίτημα «να υπάρχει άνεση χώρου, να μπορούν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων να παραβρίσκονται στη δικαστική διαδικασία μέσα στην κύρια δικαστική αίθουσα».

Ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «απροκάλυπτη συγκάλυψη» των ευθυνών υπουργών και άλλων κυβερνητικών στελεχών, υπογραμμίζοντας ότι «όλα αυτά αναδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην μπορεί να λάμψει όλη η αλήθεια». Κατέληξε λέγοντας: «Αυτό επιδιώκει. Δεν θα την αφήσουμε να το πετύχει. Δεν θα περάσει».