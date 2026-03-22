Ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στα ύδατα μεταξύ Σαμόα και Τόνγκα, σε μια σπάνια «τριπλή» σεισμική ακολουθία, όπως τη χαρακτήρισαν οι σεισμολόγοι. Δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

Η «τριπλή» σεισμική ακολουθία

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 6,2 βαθμών, καταγράφηκε στις 06:15 UTC, περίπου 102 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χιχίφο της Τόνγκα, σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Λίγες ώρες αργότερα, δύο ακόμη δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά τριών λεπτών: μία μεγέθους 6,2 στις 15:27 UTC, 149 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Λοτοφαγκά στη Σαμόα, και μία μεγέθους 6,3 στις 15:30 UTC, 144 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χιχίφο. Ακολούθησε μετασεισμός 5,6 βαθμών στις 16:00 UTC.

Όλα τα κύρια γεγονότα, σύμφωνα με τους σεισμολόγους του USGS, εκδηλώθηκαν σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Πάγκο Πάγκο της Αμερικανικής Σαμόα επιβεβαίωσε σεισμό μεγέθους 6,2 περίπου 106 μίλια νότια του νησιού Ουπόλου στις 4:28 π.μ. τοπική ώρα. Για κανένα από τα γεγονότα δεν εκδόθηκε ανακοίνωση τσουνάμι.

Μία από τις πιο ενεργές σεισμικά περιοχές του πλανήτη

Οι σεισμοί εκδηλώθηκαν κατά μήκος του ορίου των τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού και της Αυστραλίας, μίας από τις πλέον σεισμικά ενεργές περιοχές παγκοσμίως. Το βόρειο άκρο της τάφρου της Τόνγκα, όπου το όριο των πλακών στρέφεται προς τα δυτικά, χαρακτηρίζεται από έντονη υποβύθιση και συχνές ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Οι ρυθμοί σύγκλισης στην τάφρο της Τόνγκα φτάνουν τα 90 χιλιοστά τον χρόνο, ενώ η συνολική ταχύτητα υποβύθισης της πλάκας του Ειρηνικού κυμαίνεται από 150 έως 240 χιλιοστά ετησίως. Από το 1900 έχουν καταγραφεί πάνω από 40 σεισμοί μεγέθους 7,5 ή μεγαλύτερου στη ζώνη υποβύθισης Κερμαντέκ-Τόνγκα. Ο τελευταίος καταστροφικός σεισμός στην περιοχή σημειώθηκε το 2009, όταν σεισμός μεγέθους 8,1 νότια της Σαμόα προκάλεσε τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 180 ανθρώπους.

Πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα

Η τριπλή αυτή ακολουθία εντάσσεται σε περίοδο αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στον ευρύτερο Ειρηνικό. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 21 Μαρτίου, σεισμός 6,7 βαθμών καταγράφηκε στη βόρεια περιοχή της Μεσοατλαντικής ράχης, ενώ στις 8 Μαρτίου είχε προηγηθεί σεισμός 6,0 βαθμών κοντά στο Χιχίφο της Τόνγκα. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την περιοχή για πιθανούς νέους μετασεισμούς.