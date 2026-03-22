Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με φίλους του σε ιδιωτική μαρίνα στον Πλαταμώνα Πιερίας, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο ανήλικος προσπάθησε να σκαρφαλώσει σε στύλο ηλεκτροφωτισμού. Ο στύλος, πιθανότατα λόγω φθοράς, αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο παιδί.

Το αγοράκι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.