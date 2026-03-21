Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το 7χρονο αγόρι που εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/3), σε πάρκο στη Βέροια, χωρίς τις αισθήσεις του και με τραύματα στο κεφάλι.

Περαστικός εντόπισε το παιδί στο πάρκο

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:30 το βράδυ, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε το παιδί και ενημέρωσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο και το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο 7χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Το 7χρονο αγόρι, που βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, μεταφέρθηκε αργότερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμο